На Киевщине пьяный водитель на скорости протаранил металлическое ограждение: есть пострадавший. Фото

В Обуховском районе Киевской области пьяный водитель легковушки на скорости протаранил металлическое ограждение. В результате ДТП травмы получил пассажир машины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло на днях в селе Центральное Киевской области. Полицейские предварительно установили, что 22-летний водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и столкнулся с металлическим забором.

"В результате ДТП 39-летний пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По результатам медицинского освидетельствования у водителя легковушки выявлено 1,67 промилле алкоголя в крови", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали – по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Нарушителю сообщили о подозрении – ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Ситуация с аварийностью

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области грузовой автомобиль на скорости "снес" не менее 20 метров металлического отбойника. Как оказалось, водитель автомобиля находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

