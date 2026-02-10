На Киевщине попрощались со спасателем Михаилом Проценко, который погиб во время ликвидации последствий обстрела РФ. Фото и видео

На Киевщине попрощались со спасателем Михаилом Проценко. Сотрудник ГСЧС погиб во время ликвидации последствий обстрела РФ в складском помещении в городе Яготин.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Вечная память и слава Герою!

Что известно

"На Киевщине попрощались с коллегой, побратимом и настоящим Героем – спасателем 22-й государственной пожарно-спасательной части поселка Калита Михаилом Проценко. Он погиб в результате обвала конструкций во время ликвидации последствий российского удара по промышленному объекту в городе Яготин", – говорится в сообщении.

Михаил родился и вырос в городе Носовка. После срочной службы в 2014 году подписал контракт и стал на защиту государства в составе ВСУ. В течение 6 лет он защищал родную землю от российских оккупантов. Вернувшись из зоны боевых действий, он снова выбрал путь служения – стал спасателем, тем, кто ежедневно рискует собственной жизнью ради чужой.

В ГСЧС отметили, что Михаил был искренним, надежным, сильным духом, всегда готовым подставить плечо, поддержать, помочь. Для побратимов был опорой. Для тех, кого спасал – надеждой.

"Светлая память о Михаиле Проценко навсегда останется в ГСЧС, в сердцах спасателей, в каждой спасенной жизни, в каждом боевом и служебном шаге его побратимов. Вечная память Герою. Честь и почет – навсегда в строю", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. Запустив сначала десятки ударных БпЛА, она подняла в небо свою стратегическую авиацию, после чего на украинские города и села полетели вражеские ракеты.

