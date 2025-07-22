На Киевщине неизвестный стрелял в мужчину, который находился в салоне Range Rover. Подробности дела

В Василькове Киевской области неизвестный мужчина выстрелил в местного жителя, который сидел в салоне собственного автомобиля. Злоумышленник после этого скрылся в неизвестном направлении.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Сейчас поиски стрелка продолжаются.

Что произошло

"Происшествие произошло 21 июля около 23:00 в городе Васильков Обуховского района Киевской области. На улице неизвестный выстрелил из оружия в сторону местного жителя, который находился в собственном авто Range Rover. Мужчина получил огнестрельные ранения, он госпитализирован", – говорится в сообщении.

Злоумышленник после совершения преступления скрылся – поиски стрелка продолжаются. Сейчас следователи открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

Что предшествовало

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, на заказ убил предпринимателя в Деснянском районе. Злоумышленником оказался иностранец, который после совершения преступления сбежал в другой регион Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальная полиция Украины предотвратила заказное убийство свидетелей в ряде резонансных уголовных производств и разоблачила попытку подкупа полицейских на миллион долларов. Как выяснилось, за организацией преступления стоит сын одного из лидеров влиятельной преступной группировки из Днепропетровской области.

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