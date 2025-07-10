Нацполиция предотвратила заказное убийство свидетелей серии резонансных преступлений и разоблачила попытку подкупа на миллион долларов. Фото

Национальная полиция Украины предотвратила заказное убийство свидетелей в ряде резонансных уголовных производств и разоблачила попытку подкупа полицейских на миллион долларов. Как выяснилось, за организацией преступления стоит сын одного из лидеров влиятельной преступной группировки из Днепропетровской области.

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Его отец сейчас находится в СИЗО – его задержали еще в феврале 2025 года во время масштабной операции, которая завершилась ликвидацией преступной организации. Об этом сообщила пресс-служба НПУ.

По данным следствия, сын пытался спасти отца от ответственности, организовав убийство ключевых свидетелей по делам, которые расследует Нацполиция. Он предложил исполнителям 100 тысяч долларов, из которых 10 тысяч уже передал в качестве аванса. Параллельно адвокат задержанного предложил полицейским миллион долларов за помощь в закрытии производств. Часть этой суммы – 100 тысяч – через посредника уже передали представителям правоохранительных органов.

В ходе санкционированных обысков в Киеве и на Днепропетровщине полицейские изъяли оружие, средства наблюдения, черновую документацию и электронные носители с доказательствами.

Фигурантам сообщено о подозрении за приготовление к умышленному убийству по предварительному сговору группой лиц на заказ (ч. 1 ст. 14, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и за предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Подозреваемым грозит до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в четверг, 10 июля, неизвестный убил сотрудника СБУ Ивана Воронича. Злоумышленник сделал пять выстрелов в упор и скрылся. Стрелка разыскивают правоохранители.

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