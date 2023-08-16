На Киевщине нашли реликтовое растение, которое росло на Земле еще 1,8 млн лет назад и является современником мамонтов. Фото

Недалеко от Переяслава Киевской области экологи обнаружили уникальное растение-реликт – бересклет карликовый. Оно росло на Земле еще 1,8 млн лет назад и является современником мамонтов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского эколого-культурного центра. В Украине только около 30 мест, где оно растет.

"Экологи сделали большое научное открытие, впервые найдя не только в Киевской области, но и на всем Левобережье древнее растение-реликт третичного периода. Экспедиция КЭКЦ на юге Киевской области, в лесу возле Переяслава, несмотря на ливень и тучи комаров, добралась до чащи леса и подтвердила наличие популяции редкого растения, занесенного в Красную книгу Украины, – бересклета карликового", – рассказали экологи.

В пресс-службе отметили, что это растение является реликтом третичного периода и росло на Земле еще 1,8 млн лет назад, и, кроме того, является современником мамонтов.

Это – низенький (0,3 м) вечнозеленый стелющийся кустарник. В доледниковый период бересклет карликовый был достаточно распространен во всей Евразии. Однако после отступления ледника он не мог восстановить свой ареал из-за сильной конкуренции с более приспособленными и прогрессирующими видами.

"В Украине есть всего около 30 мест, где он растет. Долгое время считалось, что его нет на Левобережной Украине, а также в Киевской области. Оказалось, что в дубовом лесу под Переяславом есть популяция бересклета карликового из 40 растений... Кроме того, на этом участке леса растут другие краснокнижные растения – лилия лесная, и дикие орхидеи – коручка и любка", – резюмировали экологи.

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