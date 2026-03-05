На Киевщине начнут работать новые камеры фиксации скорости: названы адреса и дата

В Киевской области с пятницы, 6 марта, начнут работу новые камеры фиксации скорости автомобилей. Они установлены не только на автотрассах региона, но и в отдельных населенных пунктах.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины. За нарушение ПДД предусмотрена ответственность.

"С 6 марта на автомобильных дорогах страны заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (общее количество комплексов будет 377)", – говорится в сообщении.

Так, в Киевской области новое оборудование начнет фиксировать нарушения на:

23 км + 550 автодороги М-07 (направление направления прибора г. Киев);

23 км + 557 автодороги Р-02 (направление направления прибора г. Киев);

39 км+140 автодороги М-05 (направление направления прибора г. Одесса);

38 км+825 автодороги М-05 (направление направления прибора г. Киев).

Кроме того, новые комплексы автофиксации нарушений правил дорожного движения установлены в отдельных населенных пунктах Киевщины:

Бровары

перехр. ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление направления прибора г. Чернигов, встречное направление);

перехр. ул. Киевская — ул. Героев Украины — ул. Черновола Вячеслава (направление направления прибора г. Чернигов, попутное направление);

перехр. ул. Киевская — ул. Шевченко (направление направления прибора г. Чернигов, встречное направление);

перехр. ул. Киевская — ул. Шевченко (направление направления прибора г. Чернигов, попутное направление).

Обухов

Киевская, 119 (направление направления прибора с. Таценки).

Вышгород

перекр. ул. Шолуденко — ул. Борисо-Глебская (направление направления прибора ул. Фруктовая);

перехр. просп. Шевченко — ул. Набережная (направление направления прибора ул. Киевская).

Белая Церковь

бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление направления прибора ул. Василия Стуса);

просп. Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление направления прибора просп;)

просп. Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление направления прибора ул. Митрофанова).

Адреса всех камер, установленных в Украине, можно увидеть по ссылке(нажмите, чтобы перейти).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют усилить ответственность за нарушение ПДД (правил дорожного движения), в частности за превышение скорости. Среди прочего предлагается отменить норму о разрешенном превышении менее чем на 20 км/ч, а максимальный штраф повысить до 3 400 грн.

