На Киевщине мотоциклист протаранил комбайн: среди пострадавших девочка-подросток. Подробности и фото

В Фастовском районе Киевской области мотоцикл на скорости протаранил комбайн. В результате ДТП пострадали водитель двухколесного транспорта и его несовершеннолетняя пассажирка.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства ДТП установят следователи.

Что известно

"Полицейские расследуют обстоятельства ДТП с пострадавшими. На днях на автодороге в селе Грузское Фастовского района произошла авария. Правоохранители предварительно установили, что 21-летний водитель мотоцикла МТ не справился с управлением и столкнулся с комбайном", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист и его 14-летняя пассажирка с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

Следователи начали досудебное расследование по данному факту аварии с пострадавшими (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Виновному грозит наказание в виде штрафа до 85 тысяч гривен, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области водитель легковушки сбил двух малолетних девушек. Как оказалось мужчина сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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