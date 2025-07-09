На Киевщине легковушка на пешеходном переходе сбила женщину. Подробности ДТП и фото

В Яготине Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила женщину. Пострадавшую с травмами различной степени госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства автопроисшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, во вторник, 8 июля, около 14:35 на одной из улиц города Яготин произошла авария, в результате которой есть пострадавшая.

"Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля ЗАЗ, двигаясь по центральной улице города, совершила наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – уточнили в пресс-службе.

Пострадавшую 39-летнюю местную жительницу с травмами различной степени госпитализировали в медицинское учреждение. По данному факту открыто уголовное производство, причины аварии устанавливаются.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одну из машин разорвало пополам, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, трое из которых – дети.

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