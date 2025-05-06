На Киевщине фермер во время полевых работ нашел мину. Фото

В Бучанском районе Киевской области фермер во время полевых работ обнаружил мину. Взрывоопасную "находку" изъяли саперы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

По словам саперов, во время полевых работ в селе Шибене Киевской области, местный житель обнаружил подозрительный предмет, похожий на мину.

"Инцидент произошел непосредственно во время выполнения сельскохозяйственных работ. На место происшествия оперативно прибыли пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. После обследования территории саперы подтвердили, что найденный предмет – это минометная мина калибра 82 мм, которая пролежала в земле со времен Второй мировой войны", – уточнили в ГСЧС.

"Находку" изъяли для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области фермер во время обработки земли обнаружил неразорвавшийся элемент кассетного боеприпаса. Чтобы уничтожить взрывоопасную находку, на место происшествия вызвали саперов.

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