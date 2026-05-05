На Киевщине депутат с фиктивным статусом 'участника боевых действий' получил более 260 тыс. пенсии. Подробности дела

Правоохранители Киевщины сообщили о подозрении депутату городского совета, который, по информации следствия, с помощью поддельного документа оформил статус "участника боевых действий". Благодаря этому он несколько лет незаконно получал пенсионные выплаты.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Что известно

Так, правоохранители сообщили о подозрении депутату одного из городских советов Бориспольского района. Он, по информации следствия, использовал поддельный документ о якобы непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, чтобы получить статус лица с инвалидностью вследствие войны и оформить государственные выплаты.

Было установлено, что мужчина проходил военную службу, однако фактически не привлекался к выполнению боевых задач и не принимал непосредственного участия в мероприятиях, которые давали бы право на соответствующий статус.

"Несмотря на это, он подал в государственные органы справку с ложными сведениями о своем участии в обороне государства. На основании этого документа ему был подтвержден статус лица с инвалидностью вследствие войны и назначена пенсия", – уточнили в пресс-службе.

Благодаря этому, в течение 2024–2025 годов, на основании поддельных документов, депутат незаконно получил из государственного бюджета более 262 тысяч гривен пенсионных выплат.

Сейчас ему инкриминируется использование заведомо поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины) и завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

