На известном курорте Прикарпатья киевлянка, катаясь на квадроцикле, упала со склона: женщину госпитализировали. Фото

В Яремче Ивано-Франковской области в среду, 9 августа, киевлянка во время езды на квадроцикле упала со склона на реке Жонка. Пострадавшую до машины скорой помощи на носилках доставили спасатели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Прикарпатья. Полиция устанавливает обстоятельства автопроисшествия.

По словам спасателей, 9 августа в 12:33 поступило сообщение о том, что в городе Яремче, возле водопада "Девичьи слезы", во время езды на квадроцикле со склона на реке Жонка упала женщина.

"Прибыв к месту происшествия, после осмотра пострадавшей медиками бойцы ГСЧС на носилках транспортировали пострадавшую, жительницу Киева 1977 года рождения в свой автомобиль и перевезли ее в автомобиль кареты скорой медицинской помощи. Женщину госпитализировали", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе полиции Прикарпатья OBOZREVATEL подтвердили информацию о ДТП. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Квасы на Закарпатье три жительницы Киевской области упали с пешеходного навесного моста в реку Черная Тиса. Одна из них погибла и две получили травмы.

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