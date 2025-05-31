На границе Киевской и Черниговской областей столкнулись микроавтобус и легковушка: дорога 'засыпана' обломками авто. Фото

На границе Киевской и Черниговской областей произошло ДТП с участием грузового микроавтобуса и легковушки. В результате ДТП дорога буквально "засыпана" обломками машин, на месте работают спасатели и медики.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло 31 мая 2025 на границе Киевской и Черниговской областей. Там столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Passat и микроавтобус Mercedes Sprinter", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения обе машины существенно повреждены. На месте аварии работают медики, правоохранители и спасатели ГСЧС. По предварительной информации полиции Черниговщины, в результате ДТП травмировались четыре человека, их госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 мая в поселке Белики Полтавского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. В результате аварии травмировались трое детей.

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