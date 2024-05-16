Мы уважаем свои традиции: Кличко поздравил украинцев с Днем вышиванки

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев со Всемирным днем вышиванки. Он отметил, что нашим гражданам присуще уважение к своим традициям и они гордятся своей идентичностью.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Праздник отмечают каждый год третьего четверга мая.

"Киев сегодня так хорош – своими людьми, одетыми в вышиванки, улыбками и оптимизмом. Мы едины и сплочены в своей любви к Украине, мы уважаем свои традиции, гордимся своей идентичностью. И уже третий год сражаемся за свою волю и государственность. Потому ни один варвар нас не покорит! Слава Украине! С Днем вышиванки!" – написал Кличко.

Всемирный день вышиванки – международный праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Отмечается каждый год третьего четверга мая.

Как сообщал OBOZ.UA, ежегодно в третий четверг мая Украина отмечает День вышиванки. Это неофициальный праздник, который чествует национальную одежду – вышитую рубашку, которая приобрела новую популярность, став модным предметом одежды. В нашем материале мы рассказываем об истории праздника, а также интересных фактах, связанных с украинской традиционной вышивкой.

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