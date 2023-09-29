"Мы помним невинных жертв": Кличко почтил память убитых в Бабьем Яру

Память о погибших в Бабьем Яру в Киеве важна, чтобы человечество понимало, что агрессора нужно останавливать сразу и бескомпромиссно, а не умиротворением. В Украине помнят невинных жертв, убитых нацистами во время Второй мировой.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА. По оценкам историков, за время нацистской оккупации города в Бабьем Яру было убито от 70 до 100 тысяч человек.

"Вторая мировая война изменила мир, потому что показала человечеству, что ненависть и жестокость могут достигать впечатляющих масштабов. Миллионы людей погибли во время Второй мировой. Но, наверное, ни одна нация не преследовала нацисты так жестоко, системно и бескомпромиссно, как еврейскую. Называя это "решением еврейского вопроса", – сказал Кличко.

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Мэр столицы подчеркнул, что для Киева страшным символом Холокоста является Бабий Яр – как одно из жутких преступлений нацистского режима в Украине. Это одно из мест массового убийства евреев в Восточной Европе. И место уничтожения большого количества украинцев, ромов, людей других национальностей.

"Мы чтим память всех погибших в Бабьем Яру. Эта память важна, чтобы человечество понимало, что любого агрессора нужно останавливать сразу и бескомпромиссно, а не умиротворением. Потому что зло не знает границ и расползается, как чума. Это сегодня на себе чувствуют украинцы, которые дерутся против ворвавшихся в нашу страну российских варваров и совершают геноцид украинского народа. Мы помним невинных жертв Бабьего Яра, которых уничтожили нацисты во время Второй мировой. И мы не забудем преступлений против человечества, которые делает сегодня российский агрессор в Украине", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам историков, за время нацистской оккупации Киева, с 1941 по 1943 годы, в Бабьем Яру было убито от 70 до 100 тысяч человек : евреев, ромов, украинцев, пациентов психиатрической больницы.

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