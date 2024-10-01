'Мы не сдадимся, как бы сложно ни было': Кличко и глава ГПСУ открыли в Киеве скульптуру, посвященную погибшим пограничникам. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко в Дарницком районе открыли мемориальную скульптуру "Небесный дозор". Она установлена в честь и память погибших Героев 10-го мобильного пограничного отряда.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Вечная память павшим Героям!

"Сегодня, в День защитников и защитниц Украины, вместе с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко открыли в Дарницком районе столицы, во вновь сквере Героев-пограничников, мемориальную скульптуру "Небесный дозор" – в знак уважения и памяти погибших Героев 10-го мобильного пограничного отряда "Дозор". Мемориал и сквер создали при поддержке меценатов", – рассказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что уже 11 год наши бойцы противостоят российскому злу и агрессии. Украинцы бьются за свое свободное и независимое государство.

"Мы не сдадимся, как бы сложно ни было. Истинная сила – только в единении нации, ее сосредоточенности на главных целях. Спасибо каждому защитнику и защитнице Украины! Честь и слава нашим военным! Вечная память павшим Героям! Слава Украине и ее Героям!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 1 октября, в 9:00 в Киеве по улице Крещатик останавливалось движение транспорта. Сотни украинцев минутой молчания в День защитников и защитниц почтили память героев, отдавших жизнь за свободу нашего государства.

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