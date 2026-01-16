Морозы не отступают: прогноз погоды в Киеве и области на 17 января

В Киевской области в субботу, 17 января, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 17 января по территории Киевской области и города Киева. Переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 15-20°С мороза, местами 23°С, днем 9-14°С мороза; в Киеве ночью 16-18°С, днем 12-14°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве предрассветные облака утром рассеются, а днем снова соберутся, чтобы вечером освободить небо от своего присутствия уже полностью. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

