Минкульт показал, как готовятся к демонтажу советского герба из щита монумента "Родина-мать". Видео

В Киеве специалисты продолжают работы по подготовке к демонтажу советской символики на монументе "Родина-мать". В частности, от щита к земле протянуты тросы, с помощью которых будет снят герб СССР.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины. Обновленный монумент официально представят 24 августа (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пока на столичном предприятии завершают изготовление трезубца, Родина-мать готовится к историческим изменениям", – говорится в сообщении.

На опубликованном Минкультом видео можно увидеть, что специалисты установили на щите специальные конструкции, от которых протянуты тросы к фундаменту монумента. С их помощью будет снят советский герб.

Добавим, заказчиком строительства выступил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, обновленный монумент официально представят 24 августа в День Независимости Украины.

Напомним, монумент "Родина-мать" построен в 1981 году, он является памятником науки и техники местного значения. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе. В 2022 году в "Действии" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать". Вместо него на щите будет установлен герб Украины.

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