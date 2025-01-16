Мокрый снег и до +4°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 января

В Киевской области в пятницу, 17 января, облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на дорогах области местами гололедица.

"Прогноз погоды на 17 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, небольшой дождь и мокрый снег. Температура в течение суток от 1°С до 4°С тепла; в Киеве ночью и днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 17 января в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Днем и вечером будет идти мелкий дождь.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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