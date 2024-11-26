Мокрый снег и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 ноября

В Киевской области в среду, 27 ноября, переменная облачность, днем местами небольшой мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 27 ноября по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Температура ночью 3-8°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью 5-7°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 27 ноября с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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