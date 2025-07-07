Много песка и без престижной застройки: как выглядела Оболонь в Киеве во второй половине 1970-х. Фото

Оболонь в столице упоминается в летописях еще во времена Киевской Руси, стоянки первобытного человека здесь существовали еще в IV тысячелетии до нашей эры. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как выглядела эта местность во второй половине 1970-х годов со стороны современного Северного моста.

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Старый снимок опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

"Северный (ранее Московский) мост, 1976–1979 годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть как выглядела Оболонь, где тогда еще не был создан парк "Наталка" и застроена набережная с элитными частными домами. Кроме того, часть проспекта Степана Бандеры еще не застроена – Волковатый залив был значительно больше, чем в наши дни, а озеро Вербное имело большую площадь, чем сегодня.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что в такие в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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