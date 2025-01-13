Место, где селились ремесленники, известное еще во времена Киевской Руси: улица Боричев Ток в 1960-х годах. Фото

Улица Боричев Ток в столице находится в местности, известной еще во времена Киевской Руси. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как она выглядела в 1960-х годах.

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Старую фотографию и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". В наши дни она выглядит иначе.

"Улица Боричев Ток. С разных ракурсов. 1960-е", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядела эта местность, рассмотреть дома киевлян, большинство которых, к сожалению, не сохранилось до наших дней.

Боричев Ток – улица в Подольском районе города Киева. Проходит от Боричевого спуска до улицы Фроловской. Местность, где проходит улица, известна еще со времен Киевской Руси. В X–XVII веках здесь селились преимущественно ремесленники.

Собственно улица Боричев Тик по ее современной линии возникла после Подольского пожара 1811 года, уничтожившего деревянную застройку и, по свидетельствам очевидцев и архивных документов, "превратила в пепел лучшую часть города".

Напомним, Сергей Светославский – известный украинский художник-пейзажист, являвшийся одним из основателей Общества киевских художников. Благодаря его кисти мы можем увидеть, как выглядела Оболонь в Киеве в конце XIX века до строительства гавани, сильно изменившей эту локацию.

Как сообщал OBOZ.UA, среди утраченных достопримечательностей Киева есть здание, которое создавали специально для панорамы "Голгофа". Она представляла собой изображение библейского сюжета о распятии Иисуса Христа. Долгое произведение искусства венских мастеров можно было увидеть в специальном здании, которое находилось на Владимирской горке.

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