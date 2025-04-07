Местами снег и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 7 апреля

В Киевской области в понедельник, местами небольшой снег, синоптики предупредили о гололедицах на дорогах. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на 7 апреля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с. Температура 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по столице и Киевской области. Ночью 7 апреля на дорогах гололедица. Погодные условия усложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах.

Также ночью 7-11 апреля по городу заморозки в воздухе 0-2°С – I уровень опасности. Ночью 7-11 апреля по области заморозки в воздухе 0-5°С – ІІ уровень опасности. Погодные условия приведут к повреждению раннецветущих деревьев и растений.

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Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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