Местами осадки и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 1 мая

В Киевской области в четверг, 1 мая синоптики прогнозируют днем местами небольшой кратковременный дождь, сильные порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +20°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды в сутки 1 мая по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменные направления, 3-8 м/с, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10°С тепла, днем 15-20°С; в Киеве ночью 8-10°С тепла, днем 16-18°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. 1 мая днем порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 1 мая, несмотря на то, что утром небо покроют облака, день и вечер в Киеве обещают быть ясными. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!