Местами небольшой дождь и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 22 февраля

В Киеве и Киевской области в четверг, 22 февраля, облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 22 февраля по Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем местами небольшой дождь. Температура ночью от 3°С тепла до 1°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 6-8°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 22 февраля в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадки не ожидаются.

Следует добавить, что в четверг, 22 февраля, будет достаточно теплым, особенно для западной части Украины. Осадки в этот день возможны на западе, севере, а также в Харьковской и Луганской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, метеоролог Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что весной возможны арктические проявления и погодные сюрпризы в виде снега.

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