Местами кратковременный дождь и до +26°С: прогноз погоды по Киевщине на 29 июля

В Киеве и Киевской области в субботу, 29 июля, лишь местами по области днем кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 29 июля. Переменная облачность. Без осадков, лишь местами по области днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°С, днем 21-26°С; по Киеву ночью 14-16°С, днем 23-25°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +23°С…+25°С; Мироновка +24°С…+26°С; Фастов +23°С…+25°С; Яготин +23°С…+25°С; Барышевка +23°С…+25°С; Борисполь +23°С…+25°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 29 июля в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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