Местами гроза и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 августа

В Киеве и Киевской области в среду, 2 августа, переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный 5-10 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 2 августа. Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С; по Киеву ночью 17-19°С, днем 27-29°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 2 августа уже утром небо в Киеве затянется облаками, которые так и не будут исчезать до конца дня. Вечером будет идти дождь с грозой.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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