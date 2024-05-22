Местами гроза и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 мая

В Киеве и Киевской области в четверг, 23 мая, переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 23 мая по Киевщине. Переменная облачность, ночью без осадков, лишь днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем около 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 23 мая в ясное утро придет на смену облачная погода, которая сохранится в Киеве до самого вечера. Без осадков.

Напомним, Киев посетило метеорологическое лето. Согласно данным специалистов, это произошло 18 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в городе из-за +15,0 ° С в сторону ее повышения. Метеорологическая весна продолжалась в столице 115 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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