Местами гроза и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 августа

В Киевской области во вторник, 6 августа, облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, по области кое-где гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 6 августа по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, по области кое-где гроза. Температура по области ночью 11-16°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 24-26°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 августа облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024 года стал пятым самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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