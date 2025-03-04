Машины разбросало в разные стороны: в Киевской области пьяный водитель устроил тройное ДТП. Фото

В Вышгородском районе Киевской области водитель Mercedes спровоцировал тройное ДТП, пытаясь обогнать другую машину. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. На виновника аварии составили сразу три административных протокола.

Как рассказали правоохранители, ДТП произошло на отрезке автодороги сообщением Киев – Овруч между селами Дымер и Козаровичи.

Полицейские выяснили, что 35-летний водитель Mercedes Benz, совершая обгон по обочине, выехал на асфальтированное покрытие и допустил столкновение с легковушкой Volkswagen Jetta. От удара Mercedes несколько раз перевернулся и врезался в насыпь земли на обочине противоположной полосы движения, после чего авто отбросило в проезжавший мимо Volkswagen Transporter.

"Проверкой с помощью устройства "Драгер" зафиксировано, что у водителя Mercedes 1,64 промилле алкоголя в крови. В результате происшествия пассажирка одного из транспортных средств доставлена в медучреждение для оказания помощи", – уточнили в пресс-службе.

На водителя Mercedes составили админпротоколы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен), управление машиной в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и управление авто лицом, не имеющим соответствующих документов (штраф 425 гривен). Кроме того, протокол за отсутствие документов получил водитель Volkswagen. Окончательное решение будет приниматься судом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 3 марта, водитель легковушки выехал на встречную полосу и спровоцировал масштабную аварию. В результате ДТП на Новоирпенской трассе пострадали три человека.

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