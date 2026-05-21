Малышей-основателей Киева переодели в вышиванки разных регионов. Подробности и фото

В Киеве в четверг, 21 мая, в честь Дня вышиванки переодели скульптуры маленьких-основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Их одели в традиционные украинские наряды разных регионов Украины.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры можно увидеть на Почтовой площади города.

"Друзья с днем вышиванки! Традиционно переодели Малышей к празднику! На Лыбеде вышиванка с Черниговщины, на Кию с Волыни, на Щеку из Закарпатья, на Хориву с Киевщины", – говорится в сообщении.

Авто скульптур уточнил, что костюмы для малышей и вышитую рубашку для Кия делала Екатерина Журавель, вышитую рубашку для Лыбиди делала Валентина Легкая, вышитую рубашку для Хорива делала Мария Легкая.

Напомним, День вышиванки в 2026 году празднуют 21 мая, ведь этот праздник ежегодно приходится на третий четверг мая. В этот день украинцев призывают надевать вышиванки, демонстрируя единство, уважение к культуре и связь с национальными традициями.

