Люди не сдерживали слез: в Киеве простились с 24-летней Надеждой и ее двухлетней дочерью, погибших от удара РФ. Фото и видео

В Киеве 31 августа попрощались с 24-летней Надеждой Галич и ее двухлетней дочерью Ангелиной. Молодую маму вместе с ребенком убили россияне прямым попаданием ракеты в жилой дом.

Проститься с невинными жертвами российских террористов пришли сотни человек. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA с места события.

Жертвы российского террора

В ночь на 28 августа российская оккупационная армия нанесла массированный удар по Киеву, вследствие которого были убиты 25 человек, в том числе четверо детей. Среди жертв оказались 24-летняя Надежда Галич и ее двухлетняя дочь Ангелина.

Провести в последний путь молодую маму с ребенком пришли родственники, близкие и сотни просто неравнодушных людей. В память об убитых люди приносили цветы, а к гробу ребенка – мягкие игрушки.

К уничтоженному российской ракетой дому в Дарницком районе Киева люди также приносят цветы, игрушки и свечи в память о жертвах российского террора.

Женщину и ее ребенка похоронят в селе Ковалевка Черкасской области.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 28 августа, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Жертвами атаки российских террористов стали более двух десятков человек, среди них – дети, студенты, врачи и деятели культуры. Только в пятиэтажке в Дарницком районе, где ударом был уничтожен целый подъезд, погибли 23 человека.

Спасатели около 30 часов продолжали работать на месте ракетного удара. Большинство жертв удалось обнаружить только после разбора тонн обломков. Таким образом, мирные украинцы фактически были заживо похоронены под завалами в своем доме.

Напомним, в ночь на 28 августа оккупанты атаковали Украину 31 ракетой и 598 дронами. Во время этой комбинированной атаки защитникам из проекта "Чистое небо" на Киевщине удалось перехватить 70 вражеских дронов – это рекордное количество уничтоженных целей за ночь.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице только 30 августа завершили аварийно-поисковые работы после указанного российского обстрела. Работы продолжались более 30 часов. К сожалению, 25 человек спасти не удалось, среди них – 4 ребенка.

