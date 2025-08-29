В Киеве завершили аварийно-поисковые работы после обстрела РФ: 23 человека спасти не удалось. Подробности и видео

В Киеве завершили аварийно-поисковые работы после российского обстрела, которые продолжались более 30 часов. К сожалению, 23 человека спасти не удалось, среди них – 4 ребенка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Вечная память жертвам террористической атаки РФ.

Что известно

"Аварийно-поисковые работы в Киеве продолжались непрерывно более 30 часов. Спасатели разобрали основные массивы конструкций разрушенного дома, чтобы убедиться, что под завалами больше нет людей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы жители уцелевших квартир могли как можно быстрее забрать вещи. Со вчерашней ночи на местах ударов в столице работали тысячи работников органов и подразделений МВД, которые менялись каждые несколько часов. Привлекались сотни единиц техники, роботы, авиация", – рассказал Клименко.

Министр добавил, что, к сожалению, во время атаки на Киев 23 человека спасти не удалось, среди них – 4 ребенка. Самой маленькой девочке было всего 2 года. Некоторые тела до сих пор не опознаны, 8 человек не выходят на связь с родными. Следователи и эксперты тщательно исследуют каждый из фактов.

Работники ГСЧС освободили из-под завалов 17 человек, среди которых 4 ребенка. Всего количество пострадавших достигает более 50 человек. Всем оказывается помощь, в частности в восстановлении документов и фиксации поврежденного имущества – уже принято более 1100 заявлений.

"Спасибо каждому, кто на пределе возможностей работает на местах российских ударов и помогает людям в самое трудное время. Вечная память всем погибшим в результате террористического удара России", – добавил Клименко.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксировали в разных районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате атаки пострадал человек.

