Лыбедь в виде Статуи Свободы: в Киеве в честь Дня независимости США переодели малышей-основателей города. Фото

В столице в честь Дня независимости Соединенных штатов Америки переодели скульптуры маленьких-основателей Киева. Например, Лыбидь получила костюм в виде одного из символов США – Статуи Свободы.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил автор памятника Владимир Журавель. Фигуры находятся на почтовой площади столицы.

"Дорогие друзья, с Днем Независимости США! К этому празднику мы с семьей и нашим другом Василием Семеновым, преподавателем в American University Kyiv, переодели малышей основателей Киева! Спасибо США за поддержку Украины, а самое главное людей в нашем государстве! США это страна возможностей для каждого, где свобода и жизнь человека самая высокая ценность! Америка великая страна, не только по размерам, а потому что в ней живут великие люди! Что будет делать великий человек, другие будут следовать его примеру! Верим, что США сделают все необходимое для победы цивилизованного мира, над демоническим тоталитаризмом! И поможет в защите народа Украины!" – написал Журавель.

На опубликованных фото можно увидеть, что Лыбидь одели в костюм одного из символов США – Статую Свободы, а мальчиков в одежду с цветами американского флага.

День независимости США — государственный праздник Соединенных Штатов Америки, который отмечается ежегодно 4 июля (часто так и называется "Четвертое июля") и является федеральным выходным днем. Праздник установлен в честь Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице в честь Дня Киева переодели скульптуры маленьких-основателей города Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. На этот раз они получили образы самих себя – киевских князей.

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