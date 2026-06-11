Летние лагеря для детей и подростков 2026: как киевлянам получить путевку бесплатно и куда обращаться

В 2026 году несовершеннолетние жители Киева льготных категорий имеют право не бесплатный отдых и оздоровление в детских учреждениях Украины. Для этого родители должны обратиться в соответствующие органы власти и предоставить необходимые документы.

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Об этом сообщили в пресс-службе проекта "ЮрШтаб". Лагеря и базы отдыха расположены на западе Украины

Что известно

"В 2026 году дети льготных категорий в возрасте от 7 до 18 лет могут бесплатно получить услуги по оздоровлению и отдыху в детских учреждениях", – говорится в сообщении.

Как отметили в "ЮрШтабе" на бесплатный отдых имеют право:

дети военнослужащих, полицейских и спасателей;

дети погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины;

дети внутренне перемещенных лиц;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети участников боевых действий;

дети с инвалидностью, которые способны к самообслуживанию;

дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Перед оформлением документов помнить, что ваш ребенок не должен в 2026 году уже получать оздоровление за средства государственного или местного бюджета по другим программам. Лагеря и базы отдыха расположены на западе Украины в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Чтобы получить путевку необходимо:

родителям нужно обратиться в орган местного самоуправления или управления соцзащиты по месту жительства (для ВПЛ – по месту фактического проживания);

подать необходимые документы и получить справку о праве на оздоровление;

выбрать заведение из перечня Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью и согласовать дату заезда или выбрать из имеющихся;

отправить в заведение копии документов;

в день прибытия заключить договор и предоставить медицинскую справку формы №079/о.

Документы, которые понадобятся для оформления путевки:

паспорт гражданина Украины родителей и ребенка (при наличии)

свидетельство о рождении ребенка или выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении ребенка

документ, подтверждающий статус родителей или ребенка (военный билет, удостоверение УБД, справка ВПЛ и т.д.).

Отмечается, что родители могут самостоятельно выбирать заведение оздоровления среди тех, которые заключили договор с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью. В течение 3 дней с момента подачи документов им должен прийти ответ от органа. Воспользоваться путевкой можно в течение 3 месяцев со дня согласования отдыха.

Перечень заведений, контакты и графики заездов обнародованы на официальном сайте Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA, летний сезон традиционно побуждает украинские семьи планировать отпуск ближе к природе. Карпаты остаются одним из самых популярных направлений благодаря чистому воздуху, горам и разнообразным активностям.

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