Крещатик, которого мы уже никогда не увидим: центр Киева на редкой фотографии 1930-х годов

Крещатик в наши дни — широкая улица с монументальными высокими зданиями. Однако такой главной улицей Киева она осталась навсегда — на фотографии примерно 1936 года она узкая, густо засаженная деревьями и уже без трамвайных путей.

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Снимок опубликовали в сообществе "Спрага: в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

Что известно

"Крещатик, около 1936 года. Трудно поверить, но это Крещатик, которого мы уже никогда не увидим", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, на старой фотографии можно увидеть довоенные дома, по улице едут автомобили. Однако на главной улице Киева уже нет трамвайных рельсов, которые демонтировали примерно в 1934 году.

"Через пять лет этот Крещатик будет почти полностью разрушен. После войны его восстановят уже совсем другим: широким, монументальным, таким, каким мы привыкли его знать", – добавили в сообществе.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь – одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

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