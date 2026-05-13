Кратковременный дождь и до +19°С: прогноз погоды по Киевской области на 14 мая

В Киевской области в четверг, 14 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +19°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 14 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура по области ночью 4-9°С тепла, днем 14-19°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем 16-18°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, небо в Киеве в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

