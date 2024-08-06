Коррозия на гербе "Родины-матери": в Музее рассказали о состоянии конструкции через год после установки

В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне постоянно проводится мониторинг конструкций, установленных на щите монумента "Родина-мать". По состоянию на 5 августа следов деформации или ржавения нет, а гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 10 лет.

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Об этом говорится в официальном ответе Мемориала на запрос OBOZ.UA. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что якобы сварные швы на статуе пожелтели, несмотря на то, что это нержавеющая сталь.

Как отметили в Национальном музее, ежегодно заказываются услуги циклических высокоточных инженерно-геодезических наблюдений за осадками и деформациями. Дополнительно в 2022 году был заказан и получен научно-технический отчет по наиболее уязвимым конструкциям каркаса скульптуры.

"По состоянию на 5 августа официальной информации о следах деформации, коррозии или ржавлении конструкций установленных на щите монумента "Родина-мать" Музей не имеет", – подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в Мемориале добавили, что гарантийный срок эксплуатации установленных элементов на щите составляет 10 лет со дня его принятия Национальным музеем. Кроме того, после завершения работ было инициировано обращение в Институт электросварки имени Е.А. Патона по качеству сварных швов и химическому анализу стали, который был предоставлен после проведения проверки.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы Герб к "Батькивщине-Матери" приварили без согласования с Институтом Патона, а сварные швы находятся под угрозой - "они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром в воскресенье, 6 августа 2023 года, на щите "Батькивщины-мать" установили украинский трезубец вместо демонтированного ранее герба СССР. Работы были начаты в субботу, 5 августа.

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