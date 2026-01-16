Коммунальщики работают круглосуточно: Кличко рассказал, сколько домов в Киеве остаются без тепла

В Киеве по состоянию на середину пятницы, 16 января, около 100 многоэтажных домов остаются без отопления после террористической атаки РФ, которая состоялась 9 января. Коммунальщики работают круглосуточно, чтобы вернуть тепло жителям города.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Ситуация с энергоснабжением, к сожалению, остается сложной.

Ремонтные работы продолжаются

"На середину сегодняшнего дня (16 января. – Ред.) около 100 многоэтажных домов Киева остаются без отопления (из 6000, где не было теплоснабжения после массированной атаки на столицу 9 января)", – рассказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что коммунальщики не прекращают круглосуточно ремонтировать поврежденную врагом критическую инфраструктуру.

Ситуация же с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Кличко добавил, что Киев продолжает жить по экстренным графикам отключений света. Энергетики тоже продолжают работать, чтобы стабилизировать ситуацию.

"Все привлеченные городские службы делают все, что могут, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги. Я благодарю коммунальщиков и энергетиков за их самоотверженный труд. А киевлян – за выдержку и стойкость! Понимаю, насколько это сложно. Но только так, все вместе, мы выстоим!" – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, заявления о взрывах инженерных сетей в жилых кварталах Киева в случае длительных и массовых отключений электро- и теплоснабжения являются необоснованными. Это невозможно технологически.

