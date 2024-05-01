Комендантский час и усиление мер безопасности: в КМВА рассказали, как будут праздновать Пасху в Киеве

В Киеве на Пасху будут задействованы все необходимые меры безопасности, в частности, возле церквей и мест массового скопления людей. Кроме того, в ночь с 4 на 5 мая не будут отменять комендантский час.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Жители города призвали не игнорировать сообщения об опасности.

Как отметили в КГВА, во время празднования Воскресения Господня, 5 мая, в столице Украины будут задействованы все необходимые меры безопасности, к которым будут привлечены полицейские и сотрудники муниципальной охраны Киева. Они будут патрулировать места проведения богослужений и собрания верующих – храмы, соборы и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с целью недопущения провокаций.

Возле церквей будут дежурить правоохранители, которые при воздушной тревоге будут помогать эвакуации верующих и священнослужителей к ближайшим укрытиям. Кроме того, будут работать специальные временные мониторинговые центры, которые будут оперативно отслеживать ситуацию в Киеве во избежание правонарушений. Комендантский час в Пасху будет действовать без изменений – с 0:00 до 5:00.

"Дорогие киевлян и гости города, по возможности посмотрите богослужение онлайн – по ТВ или через YouTube или Facebook. Если все же решите пойти в храм – заботьтесь о безопасности! Старайтесь избегать больших скоплений людей. Не забывайте – в стране идет война. У нашего врага нет ничего святого!", – подчеркнул глава КГВА Сергей Попко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области на Пасху, в ночь с 4 на 5 мая, не будут отменять действие комендантского часа. Посетить храмы и освятить пасхи можно будет после ее завершения.

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