Кличко рассказал, сколько восстановлено домов в Киеве, которые были повреждены в результате атак России

В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было повреждено более 3,5 тысяч домов, из которых 71 – существенно. По состоянию на сегодняшний день 30 из них – уже восстановили.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Город также оказывает материальную помощь пострадавшим.

"Город восстанавливает дома, которые получили повреждения в результате вражеских атак. Всего с начала полномасштабного вторжения в столице повреждения различной степени получили 3578 домов. 71 из них – были наиболее повреждены. 30 таких домов город уже восстановил. С 2022 года на восстановление жилья из бюджета столицы направили 2 млрд 333 млн грн", – рассказал Кличко.

Городской голова отметил, что жителей поврежденных или разрушенных домов Киев обеспечивает временным жильем. На сегодня в городе есть 47 таких квартир для проживания, из них в 22 уже живут люди, а еще 25 готовы к заселению.

Кроме того, все пострадавшие от российских обстрелов жители получают с 2022 года по 10 тыс. грн помощи от города. Киевляне же, чье жилье сильно повреждено, с 2025-го получают 40 тыс. грн разовой помощи, а затем – 20 грн грн ежемесячно, чтобы снять жилье там, где им удобно. Большинство людей выбирают помощь деньгами, чтобы арендовать жилье.

Кличко добавил, что после последней массированной ракетно-дроновой атаки на Киев, которая была 24 мая, повреждены 552 объекта, из них 488 многоквартирных и 41 частный жилой дом. Из них значительно повреждены – 4 многоэтажки.

Также столица продолжает оказывать материальную помощь киевлянам, жилье которых было повреждено или разрушено в результате вражеских атак. По городской программе "Забота. Навстречу киевлянам", после последней массированной атаки на Киев 24 мая, в органы социальной защиты города обратились 489 пострадавших жителей.

Помощь выплатили 380 киевлянам – на общую сумму 5,39 млн грн. Из них 53 человека получили по 40 000 грн, 327 – по 10 тыс. грн. Продолжается оформление выплат еще для 169 горожан – на сумму 1,9 млн грн. В частности, 7 киевлянам выплатят по 40 000 грн, 162 – по 10 тыс. грн. С учетом масштабов повреждений жилого фонда ожидается поступление около 2 500 обращений от жителей о получении материальной помощи. Кроме единовременных выплат, для граждан, чье жилье стало непригодным для проживания, город предусмотрел ежемесячную компенсацию аренды жилья в размере 20 тыс грн – на период восстановления поврежденных или разрушенных домов.

Всего в 2026 году за помощью обратились 4 356 киевлян(за 2025 год общий объем оказанной помощи составляет 249,2 млн грн – для почти 21 400 киевлян). Общий объем предоставленной материальной помощи в этом году – 43,5 млн грн.

Кроме финансовой поддержки города, помощь пострадавшим оказывают гуманитарные организации и международные партнеры. В частности, Союз Самаритян Украины, Общество Красного Креста Украины и Благотворительный фонд "Право на защиту". Организации обеспечивают пострадавших гуманитарной помощью, консультационной поддержкой и сопровождением в решении первоочередных потребностей.

