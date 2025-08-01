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Кличко рассказал, сколько пострадавших от атаки РФ киевлян обратилось за помощью от города

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
426
Кличко рассказал, сколько пострадавших от атаки РФ киевлян обратилось за помощью от города

По состоянию на утро пятницы, 1 августа, городские власти Киева получили более 1 тысячи заявлений на компенсации от города. В частности, 37 человек, чье жилье уничтожено или сильно повреждено, обратились за единовременной выплатой в 40 тысяч гривен для аренды жилья.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город оказывает помощь всем, кому это необходимо.

Что известно

"На сегодняшнее утро от пострадавших от атаки врага жителей столицы поступило уже более 1 000 заявлений на компенсации от города", – рассказал Кличко.

Мэр уточнил, что в частности, 1045 заявлений – на получение 10 тысяч гривен. Такие выплаты Киев осуществляет с 2022 года всем пострадавшим.

Кличко рассказал, сколько пострадавших от атаки РФ киевлян обратилось за помощью от города
Кличко рассказал, сколько пострадавших от атаки РФ киевлян обратилось за помощью от города

Еще 37 человек, чье жилье уничтожено или сильно повреждено, обратились за единовременной выплатой в 40 тысяч гривен, которую город предоставляет на аренду жилья на 2 месяца. Далее они будут получать по 20 тысяч ежемесячно, чтобы арендовать жилье, пока город восстанавливает их дома.

Кличко рассказал, сколько пострадавших от атаки РФ киевлян обратилось за помощью от города

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Пятница, 1 августа, объявлена в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, состоявшегося в ночь на 31 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

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