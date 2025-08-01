Кличко рассказал, сколько пострадавших от атаки РФ киевлян обратилось за помощью от города

По состоянию на утро пятницы, 1 августа, городские власти Киева получили более 1 тысячи заявлений на компенсации от города. В частности, 37 человек, чье жилье уничтожено или сильно повреждено, обратились за единовременной выплатой в 40 тысяч гривен для аренды жилья.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Город оказывает помощь всем, кому это необходимо.

Что известно

"На сегодняшнее утро от пострадавших от атаки врага жителей столицы поступило уже более 1 000 заявлений на компенсации от города", – рассказал Кличко.

Мэр уточнил, что в частности, 1045 заявлений – на получение 10 тысяч гривен. Такие выплаты Киев осуществляет с 2022 года всем пострадавшим.

Еще 37 человек, чье жилье уничтожено или сильно повреждено, обратились за единовременной выплатой в 40 тысяч гривен, которую город предоставляет на аренду жилья на 2 месяца. Далее они будут получать по 20 тысяч ежемесячно, чтобы арендовать жилье, пока город восстанавливает их дома.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Пятница, 1 августа, объявлена в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, состоявшегося в ночь на 31 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

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