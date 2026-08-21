Кличко показал, как восстанавливают дома в Святошинском районе Киева, поврежденные в результате атаки РФ 24 апреля 2025 года. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко ознакомился с ходом восстановления жилых домов в Святошинском районе, которые были повреждены террористической страной РФ в апреле 2025 года. Работы на части из них планируется завершить до 1 октября.

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Об этом киевский мэр сообщил в своём Telegram-канале. Город также оказывает материальную помощь пострадавшим.

Что известно

"Ознакомился с ходом восстановления жилых домов в Святошинском районе, поврежденных в результате вражеской атаки 24 апреля 2025 года. Тогда враг полностью разрушил один дом, а еще 126 – были повреждены. Наибольшие разрушения понесли здания на улице Авиаконструкторской, бульваре Академика Вернадского, в переулке Кременецком и на улице Депутатской", – рассказал Кличко.

По словам мэра, работы ведутся на 18 жилых объектах: 16 восстанавливает Святошинская РГА, еще 2 — КП "Житлоинвестбуд-УКБ". На 14 домах работы планируется завершить до 1 октября. Кличко уточнил, что, поскольку это здания старой застройки, восстановление происходит комплексно — от укрепления фундаментов и несущих конструкций до обновления крыш, фасадов и подъездов.

Мэр добавил, что Киеву помогают и международные партнеры. На средства Красного Креста уже отремонтированы крыши 10 домов, а окна заменяют в рамках программы "еВосстановление" и при поддержке фонда GEM.

Всего на восстановление 33 наиболее пострадавших объектов в Святошинском районе город выделил более 281 млн грн, из которых более 125 млн грн на 2026 год — на восстановление жилых домов, где заказчиком работ выступает Святошинская РГА.

"Отдельно решаем вопросы жильцов полностью разрушенного дома: для владельцев неприватизированных квартир по решению Киевсовета предусмотрена покупка нового жилья", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев продолжает готовиться к следующему отопительному сезону, однако ситуация остается угрожающей. Городу необходимо срочно найти дополнительные средства на ремонт ТЭЦ-5, поскольку государство, по сути, "умывает руки".

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