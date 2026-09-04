В Киеве резко изменили тарифы на воду: новая цена объявлена официально

Киевский городской совет поддержал постепенное изменение тарифа на воду и водоотведение в столице. Так, тариф составит 63,79 грн за кубометр.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. За соответствующее решение в четверг, 3 сентября, проголосовали депутаты.

Что известно

"Стоимость услуги по поставке холодной воды и водоотведению в Киеве составит 63,79 грн/кубометр. Тариф в размере почти 90 грн/кубометр пока применяться не будет. Город в координации с "Киевводоканалом" обеспечит постепенное приведение цен в соответствие с реальными затратами и будет учитывать интересы населения в этом плане", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что большинство водоканалов Украины уже повысили тарифы на воду и водоотведение до отметки 90 грн за кубометр и выше.

Отмечается, что город совместно с "Киевводоканалом" будет постепенно пересматривать тариф с учетом фактических расходов предприятия и интересов потребителей. За последние годы электроэнергия и реагенты подорожали втрое, топливо — вдвое. Пересмотр тарифа должен помочь предприятию стабильно работать и подготовиться к отопительному сезону.

Напомним, что в Украине после передачи полномочий по утверждению тарифов местным властям многие города начали пересматривать стоимость водоснабжения из-за стремительного роста расходов и многолетнего сдерживания цен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 15 июля официально изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Мэр Виталий Кличко на днях подписал распоряжение, которым установлены новые тарифы для метрополитена, автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера. Разовая поездка будет стоить 30 гривен.

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