Киевляне ловили рыбу прямо у себя дома: в сети показали, как затопило столичный Подол в 1931 году. Фото

В начале мая 1931 года в Киеве на Подоле из-за подъема уровня воды в Днепре затопило улицы. Согласно преданию, жители столицы ловили рыбу прямо у себя дома.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть последствия стихии, которая бушевала более 90 лет назад.

"Вода ворвалась на улицы Подола, затопила его до холмов. Сначала она залила погреба и подвалы, а потом ворвалась в комнаты первых этажей. Согласно преданию, киевляне ловили рыбу прямо у себя дома. 2 мая 1931 года уровень воды в Днепре был на 8,53 метра выше условного нуля", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото можно увидеть, как разливался Днепр в те годы.

Напомним, Русановка в Киеве – это первый жилой массив, построенный на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

В 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

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