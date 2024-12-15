Киевлян предупредили об опасной погоде 16 декабря: особое внимание водителям

В понедельник, 16 декабря, в Киеве ожидаются сложные погодные условия, в том числе сильный штормовой ветер. Поэтому водителям следует убрать свои авто подальше от деревьев и билбордов.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram. Она предупредила, что порывы ветра составят до 25 метров в секунду.

"В Киеве 16 декабря ожидается сильный штормовой ветер, до 17-22, кое-где до 25 метров в секунду. Придет мокрый снег, который перейдет в дождь, на дорогах и тротуарах будет сложная ситуация", – написано в сообщении.

По словам Диденко, температура воздуха в столице в понедельник повысится до +5 градусов.

Это связано с перемещением атмосферных фронтов с северо-запада Европы и сменой холодной воздушной массы на более теплую. Кроме Киева, в большинстве областей Украины также пройдут снег, мокрый снег и дождь.

Синоптик предупредила, что ближайшее похолодание ожидается в Украине, ориентировочно, с 23-24 декабря.

Напомним, в понедельник, 16 декабря, в Украине ожидается усложнение погоды. В большинстве областей потеплеет, но выпадут снег, мокрый снег и дождь, на дорогах будет скользко из-за налипания мокрого снега.

Синоптик Диденко призвала метеочувствительных людей позаботиться о своем здоровье в связи с изменением погоды:

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине на Новый год ожидается теплой, почти по всей территории будет преобладать влажная атмосфера и пройдут осадки в виде мокрого снега. Только в западных областях страны синоптики прогнозируют морозы и снегопады.

Кандидат географических наук Вера Балабух подчеркнула, что в последние годы погода на Новый год отличается аномальным теплом и отсутствием снега.

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