Киев ждет испытание жарой до +35°С: прогноз погоды на пять суток

С 27 июня по 1 июля Киев ждет настоящее испытание жарой. Температура воздуха будет повышаться с каждым днем и достигнет максимальной отметки в +35 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Осадков, к сожалению, синоптики не прогнозируют.

Что рассказали синоптики

"27 июня – 1 июля в Киевской области и в городе Киеве погоду будет определять мощный антициклон (воздушный вихрь с наивысшим давлением в центре и движением воздушных потоков по часовой стрелке (для северного полушария!) от центра к его окраинам, словно растекаясь с горки)", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, антициклон придет из Западной Европы, постепенно, но настойчиво распространяя оттуда и раскаленный воздух тропического происхождения.

Такой процесс будет обусловливать рост давления и отсутствие осадков. А благодаря небольшой облачности максимальная дневная температура легко достигнет сильной жары, однако 27–28 июня дискомфорт от нее несколько смягчит живой ветерок с северо-запада.

В последующие дни, согласно прогнозу, температура воздуха будет повышаться и достигнет максимальной отметки в +35°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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