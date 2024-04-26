Киев в пятницу сковали утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в пятницу, 26 апреля, в последний рабочий день недели, утром на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка возникла на проспекте Романа Шухевича (ремонт на Северном мосту), на участке дороги от проспекта Степана Бандеры (от Почайны) и до пересечения улиц Ольжича и Елены Телиги (а также на некоторых отдельных участках улицы в сторону Шулявки). Тянется транспорт на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, а также от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до съезда с моста Патона. Медленно едут машины на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на Броварском и Воскресенском проспектах (в направлении Дарницы).

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от Одесской площади до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также тянутся машины на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская").

Есть небольшие проблемы с движением на отдельных участках проспекта Валерия Лобановского (от Совских прудов в сторону Севастопольской площади). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны на участке от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач), почти без проблем едет транспорт по проспекту Воздушных сил Украины и на улице Вячеслава Чорновила, однако есть проблемы на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как всегда, тяжело тянутся автомобили на Брестском проспекте (от станции метро "Житомирская" и до метро "Берестейская", а также от Шулявки до Галицкой площади), частично бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы с движением автомобилей на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара, а также на улице Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 25 апреля, произошла авария с участием легковушки и автомобиля патрульных. В результате столкновения травмы получила полицейская.

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