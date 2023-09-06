Киев сковали пробки: где затруднено движение авто. Видео

В Киеве в среду, 6 сентября, утром возникло несколько больших пробок. В частности, движение сильно усложнено в центре города из-за перекрытия движения на отдельных улицах.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Центр Киева перекрыт. По информации местных пабликов, это связано с тем, что в столицу прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен", – говорится в сообщении.

В частности, проблемы с движением авто есть на бульваре Тараса Шевченко и сообщающихся с ним улицах, на Крещатике, Богдана Хмельницкого, Берестейском проспекте.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области в понедельник, 4 сентября, грузовик съехал в кювет, где опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева во вторник, 5 сентября, произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП погиб один из водителей, пострадали три человека, среди которых маленький ребенок.

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