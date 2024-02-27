Киев сковали пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве во вторник, 27 февраля, утренние пробки повлияли на скорость движения машин по дорогам города. В частности, проблемы есть на всех мостах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка возник на проспектах Романа Шухевича, на участке дороги между станциями метро "Почайна" и "Дорогожичи", на улице Елены Телиги почти до станции метро "Шулявская"), а также затруднено движение авто на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (в направлении Берестейского проспекта ), Академика Глушкова (от выезда в город и до ВДНХ) и Голосеевском (от Парка Максима Рыльского и до одноименной станции метро – пробка незначительная, однако быстро проехать не сможете).

Проблемы с движением транспорта фиксируются на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное до поворота на улицу Электриков). Затор находится на проспекте Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до съезда с моста Патона.

Есть некоторые трудности с движением транспорта на Большой Окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского (в районе Совских прудов в сторону Севастопольской площади). Кроме того, пробки есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская" и от КПИ и до центра – ремонтные работы).

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в понедельник, 26 февраля, на Новоконстантиновском путепроводе произошла авария с участием шести автомобилей. В результате ДТП возникла пробка в направлении улицы Межигорской.

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