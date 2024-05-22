Киев сковали многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в среду, 22 мая, на дорогах города образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Затор наблюдается на проспекте Романа Шухевича (ремонтные работы на Северном мосту), почти без проблем идут машины по проспекту Степана Бандеры и улицы Елены Телиги. Традиционная тянучка возникла на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, а также на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Пробки возникли на проспектах Броварском, Воскресенском и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также улицах Князя Романа Мстиславовича (в сторону Дарницы) и Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до пересечения с улицей Максима Кривоноса – ДТП). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и тянутся авто на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тянучки на улицах Семена Скляренко, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Затор возник на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также небольшие проблемы с движением авто на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская" – из-за ремонтных работ).

Как всегда, тянется транспорт на Брестском проспекте (на участке между станциями метро "Житомирская и "Берестейская", от Шулявки и до Галицкой площади) и на бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицы Борщаговской.

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